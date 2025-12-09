В Татарстане сотрудника «СтройТрест Алабуга» задержали за взятку в миллион рублей

Сотрудники УФСБ России по Татарстану и служба безопасности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга» задержали специалиста ООО «СтройТрест Алабуга» Арслана Касимова при получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».

По данным ведомства, незаконное вознаграждение в размере 1 млн руб. было выплатой от одного из поставщиков компании.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

ООО «СтройТрест Алабуга» специализируется на комплексном строительстве объектов инфраструктуры в рамках особой экономической зоны.

Анна Кайдалова