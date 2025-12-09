В Ярославле снова продают бывшую поликлинику

В Ярославле повторно выставили на продажу здание бывшей поликлиники №1 на Московском проспекте. Информация об этом размещена в ГИС Торги.

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

В настоящее время объект выставляется на продажу по цене 88,82 млн руб., шаг аукциона — 4,4 млн руб. Первоначально поликлиника продавалась за 96,2 млн руб., затем — через публичное предложение с минимальной ценой в 48,1 млн руб. Торги в сентябре 2025 года не состоялись из-за отсутствия покупателей. Объект, пустующий с лета 2023 года из-за аварийного состояния, имеет статус объекта культурного наследия под названием «Здание детского Николаевского приюта».

В стоимость включены здание флюорографии, гараж, сарай и земельный участок площадью 2023 кв. м. Прием заявок от потенциальных участников торгов продлится до 27 января 2026 года, аукцион запланирован на 30 января.

Антон Голицын