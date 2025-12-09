В Ростове-на-Дону водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении с BMW
В Ростове-на-Дону накануне днем, 8 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
Происшествие случилось на улице Красноармейской, 122/57. Предварительно, 54-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с BMW 530i под управлением 29-летнего мужчины.
В результате происшествия водитель «Газели» скончался на месте.