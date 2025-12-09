Элитные коттеджи могут по стоимости превзойти квартиры петербургской агломерации

Средняя стоимость нового элитного коттеджа в Санкт-Петербурге и Ленобласти по итогам 2025 года может снова превзойти цены на квартиры в элитных домах. Таким прогнозом поделились в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В компании посчитали, что объем предложения загородной недвижимости может возрасти до 196 лотов (+5% за год) за счет расширения экспозиции в уже реализующихся поселках. Средняя стоимость дома по итогам года может дойти до 131 млн рублей (средняя стоимость элитного городского жилья — 116 млн рублей), а земля подорожать на 63% и составить 2,3 млн рублей за сотку.

Под конец текущего года средняя площадь коттеджа в экспозиции может оказаться на уровне 444 кв. м. Это на 20 «квадратов» больше, чем в 2024 году. При этом средняя площадь территории, согласно прогнозам, может упасть до 26 соток (на шесть меньше от уровня прошлого года).

«Основное отличие ситуации на рынке загородного элитного жилья по сравнению с городским — низкая девелоперская активность: стартов продаж не было на протяжении последних трех лет. Это связано как с ограниченным земельным банком традиционных локаций, так и уходом ряда крупных игроков»,— объяснила директор департамента элитной недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.

Татьяна Титаева