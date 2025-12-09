Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В двух районах Махачкалы отключили подачу газа из-за неисправности сети

В Махачкале отключили подачу газа в Кировский и часть Советского районов из-за повреждения подземного газопровода высокого давления. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Дагестан».

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Нарушение целостности подземного трубопровода обнаружили на улице Газопроводная. Специализированная бригада установила временный бандаж на поврежденный участок.

Для окончательного устранения повреждений и проведения капитальных аварийно-восстановительных работ требуется временное прекращение подачи газа. Уточняется, что сотрудники работают в усиленном режиме, чтобы завершить ремонт в течение дня, несмотря на погодные условия. Точное время возобновления подачи газа не сообщается.

Константин Соловьев

