В Удмуртии ограничили посещение пациентов РКБ №1 из-за роста случаев ОРВИ

С 8 декабря в Первой республиканской клинической больнице Удмуртии временно введены ограничения на посещения пациентов из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщает пресс-служба медучреждения.

Запрещены посещения пациентов в стационаре с круглосуточным пребыванием, прогулки пациенток Перинатального центра, не допускается присутствие посторонних на территории приемного отделения.

Также ограничен допуск студентов в операционные, манипуляционные кабинеты, палаты клинических отделений. Введено обязательное использование средств индивидуальной защиты — маски, колпака, медицинского халата/костюма, сменной обуви — в помещениях клинических отделений и в учебных комнатах клинических кафедр.

Напомним, за первую неделю декабря число заболевших выросло на 17% в сравнении с предыдущей неделей и составило почти 15 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. Наиболее высокие показатели заболеваемости в Ижевске, Завьяловском и Игринском районах.