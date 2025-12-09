В Новосибирске загорелся педагогический колледж

В Новосибирске произошел пожар в педагогическом колледже № 1 им. А. С. Макаренко, пишет «Ъ — Центральная Сибирь». Площадь пожара достигла 700 кв. м, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

В 7:46 мск «РИА Новости» сообщило о ликвидации пожара, однако вскоре ТАСС со ссылкой на МЧС опровергло эти данные. По информации ведомства, пожар начался сегодня утром в кабинете на третьем этаже и стремительно перешел на крышу здания. В здании находились 670 человек, все эвакуированы. Пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 85 человек и более 20 единиц техники. Территория колледжа оцеплена. Прокуратура Заельцовского района проводит проверку по факту происшествия.

Следственный комитет также проводит проверку по факту предполагаемой халатности (ст. 293 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в проводке.