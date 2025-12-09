В Челябинской области возбудили дело из-за перевозки яиц по ложным документам

Полиция Челябинской области возбудила уголовное дело в отношении гражданина Казахстана, который пытался перевезти через границу 46,8 тыс. яиц. Выяснилось, что документы на продукцию были поддельные, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Документы досмотрели на пункте пропуска в Варненском районе. Перевозчик направлялся из Челябинска в Рудный Казахстана. При проверке сопроводительной документации инспекторы установили, что на ветеринарном свидетельстве размещен нечитаемый QR-код и некорректный буквенно-цифровой код. Кроме того, на коробках с яйцами не было маркировок. Сотрудники Россельхознадзора после проверки вызвали полицию.

Уголовное дело было возбуждено 4 декабря по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Перевозчику может грозить до одного года ограничения или лишения свободы, либо принудительные работы до одного года. Управление Россельхознадзора также решает вопрос о возбуждении административного дела в отношении гражданина Казахстана.