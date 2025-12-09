Спрос на отдых в Ростове-на-Дону в новогодние праздники вырос на 20%

Спрос на поездки в Ростов-на-Дону на период с 27 декабря по 11 января вырос на 20% год к году. Средняя стоимость ночи в отеле или гостинице донской столицы на праздничные даты достигает 5,5 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Ростов-на-Дону входит в топ-15 самых востребованных направлений России для отдыха в новогодние праздники. Основной туристический поток в областной центр формируют путешественники из Москвы и Московской области. Также в числе самых активных — туристы из Ростовской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга»,— уточнили в «Островке».

Чаще всего гости выбирают апартаменты — на них приходится 38% бронирований. На отели без звезд пришлось 20% в общем объеме бронирования, трехзвездочные гостиницы — 16%, четырехзвездочные отели — 10%, гостевые дома — 9%, отели уровня «одна-две звезды» — 4%, хостелы — 2%.

По данным сервиса, чаще всего туристы приезжают в Ростов-на-Дону парами: на двух взрослых без детей приходится 43% всех бронирований в объектах размещения города. Доля семей с детьми достигает 38%, компаний от трех человек — 11%, соло-туристов — 8%.

Маргарита Синкевич