Дожди с мокрым снегом пройдут в Петербурге 9 декабря

В Санкт-Петербурге погодные условия 9 декабря определит теплый сектор циклонического вихря, который выходит своим центром на юг Финляндии. В Северной столице ожидаются дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Во вторник будет облачно, температурные значения будут соответствовать началу ноября. В Ленобласти местами пройдет мокрый снег.

«Температура воздуха +4…+6°, в Ленинградской области +1…+6°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы»,— написал синоптик.

Плюсовая температура сохранится и на следующий день, 10 декабря.

Татьяна Титаева