Дожди с мокрым снегом пройдут в Петербурге 9 декабря
В Санкт-Петербурге погодные условия 9 декабря определит теплый сектор циклонического вихря, который выходит своим центром на юг Финляндии. В Северной столице ожидаются дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Во вторник будет облачно, температурные значения будут соответствовать началу ноября. В Ленобласти местами пройдет мокрый снег.
«Температура воздуха +4…+6°, в Ленинградской области +1…+6°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы»,— написал синоптик.
Плюсовая температура сохранится и на следующий день, 10 декабря.