Бывшего замглавы самарского ГУ МЧС заподозрили в злоупотреблении полномочиями и подлоге

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя ГУ МЧС РФ по Самарской области Владислава Садовского. Ему инкриминируется более 30 эпизодов злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2025 году Владислав Садовский уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Следствие установило, что с 2022 по 2023 год он незаконно согласовал специализированным юридическим фирмам документацию по пожарной безопасности строящихся объектов недвижимости. Чтобы ускорить процедуру выдачи разрешительной документации, фигурант дела вносил фиктивные сведения о коллегиальном принятии решений. По информации следователей, в связи с подобными преступлениями в региональном ГУ МЧС будут возбуждены еще несколько десятков дел.

Георгий Портнов