В Казахстане приземлился «Союз» с вернувшимися с МКС космонавтами и астронавтом

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» приземлился в 146 км к юго-востоку от Жезказгана в казахстанской степи. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким. Трансляцию посадки вел «Роскосмос».

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур 8 апреля, спустя три часа после запуска «Союз МС-27» пристыковался к МКС. Для командира корабля Сергея Рыжикова эта миссия стала третьим полетом в космос. Всего он провел на орбите 358 суток. Алексей Зубрицкий и Джонни Ким отправились в космос впервые.

В ходе миссии космонавты Рыжиков и Зубрицкий совершили два выхода в открытый космос — 16 и 28 октября. Во время первого выхода они установили на Многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) «Наука» аппаратуру «Экран-М» для проведения эксперимента МЛЭ (молекулярно-лучевая эпитаксия) по выращиванию полупроводников в условиях открытого космоса. Во время второго выхода космонавты установили на МЛМ импульсный плазменный инжектор для эксперимента «Импульс», очистили иллюминатор «Науки» и заменили кассету в аппаратуре эксперимента «Экран-М». Кроме того, они устранили недочеты в работе этого эксперимента, выявленные за две недели с его начала, и перенесли внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.