Глава Прикамья посетил промпредприятия Лысьвенского и Чусовского округов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда в Лысьвенский и Чусовской округа посетил местные ведущие промышленные предприятия, которые развиваются при краевой поддержке. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В ходе визита глава Прикамья побывал на производственной площадке лысьвенской компании «Инста», выпускающей полимерные изоляторы для предприятий России и СНГ. За время работы предприятие выпустило уже более 7 млн. единиц продукции. Дмитрий Махонин осмотрел производственный комплекс, где работают 12 современных инжекционных автоматических литьевых машин. Ежемесячно они производят около 100 тыс. полимерных изоляторов. Кроме этого, в цехе расположены 3 пресса трансферного литья производительностью около 20 тыс. изделий в месяц. По словам управляющего директора компании Юрия Новиченко, гордостью предприятия является производство резиновых смесей, также оснащенное новейшей технологической линией. В 2023 году проекту предприятия был присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект», благодаря чему «Инста» смогла воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Это позволило нарастить производственные мощности на 20% и приобрести оборудование для выпуска комплектующих. Также Дмитрий Махонин посетил Лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш), выпускающий погружное оборудование для нефтедобычи.

В Чусовском округе глава Прикамья посетил одно из старейших металлургических предприятий Урала — завод ОМК. В компании трудятся более 2,3 тысяч человек, которые производят рессоры для грузовых автомобилей. Особое внимание ОМК уделяет подготовке персонала, взаимодействуя, в частности, с местным техникумом, что позволяет успешно развивать образовательный кластер «Металлургия». Дмитрий Махонин также осмотрел новое производство компании «Стройсервис». На предприятии запустили линию по выпуску сэндвич-панелей и модульных конструкций. Оборудование было куплено в лизинг при поддержке краевых программ, а участок и инфраструктуру — по господдержке. На площадке «Стройсервиса» также производят модульные гостиницы и прицепные шасси под вагонные конструкции. Продукция пользуется спросом не только в Прикамье, но и Башкирии, Удмуртии и ХМАО.