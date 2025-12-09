В аэропорту Казани ввели ограничения из-за режима беспилотной опасности
В Татарстане в 06:16 ввели режим «беспилотной опасности». На этом фоне в аэропорту Казани ввели ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „беспилотной опасности“», — говорится в сообщении МЧС России в официальном приложении.
Последний раз режим беспилотной опасности объявляли в понедельник, 8 декабря.