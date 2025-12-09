Плотность роботизации в России в 2025 году увеличится на 36%

По данным Kept, плотность роботизации в России в 2025 году составит 40 роботов на 10 тыс. работников, увеличившись на 36%. В прошлом году плотность роботизации увеличилась на 53%, до 29 машин на 10 тыс. работников.

Согласно указу президента Владимира Путина о национальных целях развития, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по показателю плотности роботизации. В Kept считают, что по консервативному сценарию плотность роботизации к 2030 году в России не достигнет этой цели и составит 134 робота на 10 тыс. работников. При таком сценарии среднегодовой темп прироста «будет выше мирового и составит 29%, что характерно для стран догоняющего развития», а общий парк достигнет 95,9 тыс. штук.

По оптимистичному сценарию прирост плотности будет на уровне 36%, что позволит к 2030 году достичь показателя в 185 роботов на 10 тыс. работников, уточняют аналитики Kept. Объем парка роботов к 2030 году с учетом позитивного прогноза достигнет 131,8 тыс. единиц промышленных машин.

На консервативный сценарий влияют факторы, которые снизили темпы прироста в прошлом году, объяснили в Kept: снижение закупочной активности предприятий, спад производительности промсектора, сокращение инвестиционной активности из-за высокой ключевой ставки.

