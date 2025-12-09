В Дагестане выделили 30 млн рублей на борьбу с безнадзорными животными

В Дагестане 30 млн руб. регионального бюджета в 2025 году направили на мероприятия по работе с безнадзорными животными. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным властей, несмотря на финансирование, ситуация с безнадзорными животными остается нестабильной. В регионе действуют девять пунктов временного содержания животных, а в Дербенте создан муниципальный приют. Кроме того, в Каспийске планируют построить еще один приют для бродячих собак: в 2025 году в этом городе отловили 308 безнадзорных собак.

Отмечается, что, несмотря на сокращение общего числа бродячих животных, растет количество людей, пострадавших от их укусов. В связи с этим республиканские власти планируют подготовить проект нормативного правового акта, окончательный вариант которого представят к 15 декабря. Уточняется, что новый документ предусматривает усиление мероприятий по отлову безнадзорных собак и формирование системного подхода в области обращения с животными без владельцев.

Константин Соловьев