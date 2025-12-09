Суд в КНР обязал Malaysian Airlines возместить семьям жертв MH-370 по $410 тыс.

Суд в Пекине обязал Malaysian Airlines выплатить по 2,9 млн юаней ($410 тыс.) семьям восьми пассажиров, которые пропали без вести при исчезновении рейса MH-370 более 10 лет назад.

Как сообщает Associated Press, суд признал пропавших без вести людей погибшими и обязал авиакомпанию выплатить компенсации за их смерть, расходы на похороны и ущерб, вызванный эмоциональным расстройством.

Пассажирский Boeing-777 авиакомпании Malaysian Airlines, выполнявший рейс из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин, пропал 8 марта 2014 года. На борту находилось 239 человек, в том числе 227 пассажиров из 13 стран мира (один из РФ).

Поначалу самолет искали у берегов Вьетнама, затем еще в нескольких районах Тихого океана и на суше четырех континентов. Найти борт не удалось. 3 декабря 2025 года правительство Малайзии объявило о планах возобновить поиски с 30 декабря.

