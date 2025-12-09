На Ставрополье водитель погибла при съезде с дороги

В Левокумском округе в результате съезда автомобиля с дороги погибла водитель и пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне, 8 декабря, около 22:50 на трассе «Кумская долина — поселок Малосадовый». Предварительно, водитель автомобиля выбрала небезопасную скорость Lada Granta, допустила съезд с проезжей части и врезалась в дерево.

Водитель погибла до приезда скорой медицинской помощи, несовершеннолетнего пассажира с травмами госпитализировали в больницу Буденновска с диагнозом «сочетанная травма». За рулем автомобиля находилась местная жительница, стаж вождения которой составляет один год. За это время привлекалась к административной ответственности три раза.

Константин Соловьев