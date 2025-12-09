«Стройтехмонтаж» построит красноярскую школу за 2 млрд рублей

ООО «Стройтехмонтаж» построит здание школы в микрорайоне Солнечный в Красноярске. О подписании муниципальным «Управлением капитального строительства» соответствующего контракта сообщила мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сумма контракта составила 2,05 млрд руб. Работы по возведению школы на 1,55 тыс. мест должны быть завершены в 2027 году. Под проект отведен участок в 2,5 га. По данным аукционной документации, всего в торгах приняли участие четыре компании при стартовой цене лота 2,23 млрд руб.

Согласно порталу госзакупок, 10 декабря 2025 года завершится подача заявок на участие в других торгах — на право строительства школы в красноярском микрорайоне Агроуниверситет. В этом случае начальная цена установлена в размере 2,67 млрд руб.

Валерий Лавский