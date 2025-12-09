В Каслинском районе нашли цех по производству контрафактного алкоголя

Сотрудники отдела МВД России по Каслинскому району ликвидировали производство контрафактного алкоголя в цехе на промышленных площадях. Полицейские изъяли продукции на 7 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Производство обнаружили во время операции. В цехе изготавливали и разливали спиртные напитки под известными брендами. Изъяли 8,6 тыс. бутылок готового товара без акциза, 2,5 тыс. л этилового спирта, 30 тыс. пустых тар и профессиональное оборудование для розлива. Развозили продукцию по площадке с помощью автопогрузчика. Предварительно общая стоимость найденного оценивается в 7 млн руб.

Образцы алкоголя направили на экспертизу. После получения результатов материалы передадут в следственные подразделения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство и хранение товаров без маркировки). Полицейские устанавливают всех причастных лиц и закрепляют доказательства.

Виталина Ярховска