Минздрав рассказал, когда начнут применять вакцину от меланомы

Первые пациенты смогут получить вакцину для терапии меланомы в России в начале 2026 года. Об этом заявил «РИА Новости» глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Минздрав дал разрешение, сейчас готовятся пациенты»,— рассказал министр. Сколько человек получат вакцину, он не уточнил.

В ноябре Минздрав выдал разрешение на использование мРНК-вакцины «Неоонковак» для лечения меланомы. Она разработана НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Эффективность мРНК-вакцин заключается в их способности воздействовать на иммунную систему: они помогают ей распознавать раковые клетки.