В Пермском крае снизится стоимость полиса ОСАГО

C 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширится на 15% в обе стороны. Это произошло согласно указанию Банка России. Тариф поменяется для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%. Это позволит страховщикам предлагать аккуратным водителям более выгодные полисы, а виновникам аварий – продавать страховки дороже.

Кроме этого, предусматривается актуализация территориального коэффициента (КТ), который также влияет на стоимость полиса. Для 20 территорий страны он будет снижен, еще в 28 – ожидается его повышение. Так, для Перми КТ будет снижен с 1,7 до 1,6, что отразится на снижении цены полиса для аккуратных автолюбителей Прикамья.

По данным Отделения Банка России по Пермскому краю, за девять месяцев 2025 года жители Пермского края оформили почти 187 тыс. полисов ОСАГО. Средняя стоимость полиса составила 7931 руб. По сравнению со средней ценой по России этот показатель вырос на 9%.

Для обычных автовладельцев, оформляющих страховку на легковые автомобили для личного пользования, тарифный коридор не менялся более трех лет – с сентября 2022 года. «За это время в целом по стране средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза, а средняя стоимость полиса наоборот снизилась. Принимая во внимание, что стоимость полиса в Прикамье по сравнению со средней премией за него в России в этом году несколько выросла, эти изменения в целом носят позитивный характер для пермских владельцев легковых транспортных средств», – отметил управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.