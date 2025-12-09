Мундеп из Петербурга призвал сделать обязательным ношение светоотражателей для детей

Ношение светоотражательных элементов должно стать обязательным для детей. Так считает депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

Мундеп изложил свою инициативу в обращении на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Господин Ветров напомнил, что в зимний период во многих регионах страны россиянам приходится ходить в темное время, жители отдельных субъектов погружаются в сезон полярной ночи.

Ношение светоотражателей помогает избежать травмирования на дорогах ранним утром и по вечерам. Михаил Ветров считает, что такие объекты можно было бы разместить на тематических устройствах, которые бы соответствовали трендам среди молодежи и вписывались в образ школьника.

Татьяна Титаева