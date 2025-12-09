Юг Камчатки накрыл мощный циклон

Южные районы Камчатского края с вечера 8 декабря находятся во власти мощного циклона. По данным властей, из-за сильного снегопада было приостановлено автобусное сообщение между населенными пунктами, а также прекращены внутрикраевые авиаперелеты.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском и других муниципалитетах отменены занятия в школах и колледжах. Все сотрудники краевых и муниципальных учреждений переведены на дистанционный режим работы.

Как сообщил глава Петропавловска-Камчасткого Евгений Беляев, дорожные службы используют кратковременное ослабление снегопада днем для расчистки магистралей и внутриквартальных проездов. К вечеру, по прогнозам синоптиков, осадки возобновятся. В регионе объявлена лавинная опасность.

Циклон превысил месячную норму осадков: за трое суток в Петропавловске выпало 121 мм снега, что составляет 103% от среднего показателя за декабрь.

Гузель Латыпова