БПЛА за ночь уничтожили над шестью районами Ростовской области

Над территорией Ростовской области вечером 8 декабря и ночью 9 декабря отразили атаку беспилотников в шести районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Средства противовоздушной обороны отработали в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах. Отмечается, что люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в период с 17:00 до 23:00 над Ростовской областью сбили пять беспилотников.

Константин Соловьев