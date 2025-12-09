Суд в США отменил указ Трампа о блокировании проектов в сфере ветроэнергетики

Федеральный судья из окружного суда США по округу Массачусетс отменил указ президента Дональда Трампа от 20 января 2025 года, блокирующий проекты в области ветряной энергетики. В заявлении суда отмечается, что указ о прекращении практически всей аренды участков под ветряные электростанции на федеральных землях и водах нарушает законодательство США, сообщает AP.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение вынесено в пользу коалиции генеральных прокуроров из 17 штатов и Вашингтона (округ Колумбия) во главе с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс.

20 января в день своей инаугурации Дональд Трамп подписал 200 различных указов, в том числе о временном прекращении продажи прав на аренду участков под строительство ветроэлектростанций, а также о приостановке выдачи разрешений на эту деятельность. По состоянию на начало 2025 года ветряная энергетика обеспечивала в США около 10% объема вырабатываемой электроэнергии.

Влад Никифоров