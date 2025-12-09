Вступил в силу приговор алтайскому криминальному авторитету и его подручным

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) подтвердила законность приговора алтайскому криминальному авторитету Евгению Побегайло и трем его подручным. «Судебный акт оставлен без изменения», — указывается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Приговор по этому делу Алтайский краевой суд вынес в июне 2025 года. Евгения Побегайло признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и дали 15 лет заключения. От четырех до 11 лет лишения свободы получили трое его помощников.

По материалам краевого суда, с декабря 2013-го по июль 2014 года Евгений Побегайло занял высшее положение в преступной иерархии, ему присвоен статус «положенца» как официального и единственного представителя воров в законе на территории Славгорода. Авторитет, считают силовики, «вел активную антиобщественную и преступную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды».

Кроме того, в 2021–2023 годах он совместно с тремя своими знакомыми вымогал деньги и имущество у шестерых граждан на сумму свыше 900 тыс. руб. Защита подала апелляционную жалобу на приговор.

Илья Николаев