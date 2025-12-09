Продавцам начнут выписывать штрафы на основе данных системы маркировки «Честный знак»

Правкомиссия по законопроектной деятельности 8 декабря одобрила поправки в КоАП РФ, разрешающие фиксацию административных правонарушений в торговле в автоматическом режиме с помощью системы маркировки «Честный знак» (оператором является Центр развития перспективных технологий). Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

На основе данных системы маркировки с 1 марта 2026 года будут выписывать штрафы. Постановления по делам об административных правонарушениях будут приходить в электронном формате через систему маркировки. Таким образом, создается механизм, близкий к концепции «автоштрафов».

По информации издания, в первую очередь этот механизм затронет продавцов сигарет и вейпов. Продавцов, не зарегистрированных в «Честном знаке», собираются подтолкнуть к нужному решению с помощью новой статьи 15.12.2 КоАП РФ. По ней им грозит штраф в 50 тыс. руб., если, например, через одну кассу в течение месяца ими продано более 10 пачек маркированных табачных изделий, никотиносодержащей продукции или устройств для ее потребления.

Законопроект вводит штраф в размере 5 тыс. руб. при продаже одной розничной точкой в обход запрета 100 изделий в течение дня. По мере возрастания числа проданных за день изделий сумма штрафа будет расти: от 100 до 1 тыс. изделий — 50 тыс. руб.; более 1 тыс. изделий — 500 тыс. руб. Аналогичные штрафы предусмотрены за продажу табачных изделий выше максимальной розничной цены в обход запрета.

Эрнест Филипповский