Владислав Ховалыг призвал жителей Тувы отказаться от корпоративов в Новый год

Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики отказаться от масштабных новогодних праздников. Обращение опубликовано в Telegram-канале руководителя региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Пока наши сыновья, братья, отцы стоят на передовой, наша главная задача — быть с ними в мыслях и делах, а не в шумных празднествах. В текущих условиях проведение масштабных новогодних мероприятий с корпоративами и салютами является неэтичным по отношению к нашим защитникам, участвующим в спецоперации»,— считает господин Ховалыг.

Глава республики порекомендовал жителям Тувы провести праздник в кругу близких, а «сэкономленные средства направить на гуманитарную помощь нашим военнослужащим».

Мэрия Кызыла в своем сообщении назвала обращение главы республики запретом корпоративных мероприятий и фейерверков. По ее данным, «аналогичное решение принимается во всех регионах страны».

