14-летнего подростка из Хакасии осудят по делу о теракте на железной дороге

2-й Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 14-летнего подростка из Республики Хакасия, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2025 года школьник за денежное вознаграждение по заданию куратора устроил поджог релейного шкафа. Объект расположен между станциями Аскиз и Чартыковский Красноярской железной дороги на территории Хакасии.

Ущерб от действий несовершеннолетнего составил 300 тыс. руб.

Александра Стрелкова

