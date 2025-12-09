МИД РФ: Россия готова продолжить стамбульские переговоры при наличии основы

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в стамбульском формате при наличии для этого «соответствующей основы».

«Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись»,— сказал дипломат в разговоре с «Известиями». Он напомнил, что Москва ещё в июле сформулировала проект меморандума и была готова к продолжению диалога.

Господин Мирошник также обвинил Европу в саботаже мирного процесса. По его словам, европейские страны совместно с Украиной работают над тем, чтобы «максимально торпедировать процесс поиска мирного урегулирования», а затем представить Россию виновной в срыве переговоров. Он отметил, что американский план может быть рассмотрен, только если будет адаптирован к российским условиям, в противном случае Москва сочтет его неприемлемым.