Прокуратура проверит причины пожара в кафе в Уфимском районе

Прокуратура начала проверку по факту пожара в кафе «У Флориды», произошедшего вчера в селе Ольховое Уфимского района.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, по предварительной информации, в результате возгорания пострадали трое работников кафе. Двое были госпитализированы, одной женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

«Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства случившегося и даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будет принято решение о прокурорском реагировании»,— заявили в ведомстве.

Олег Вахитов