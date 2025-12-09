Прокуратура проверит причины пожара в кафе в Уфимском районе
Прокуратура начала проверку по факту пожара в кафе «У Флориды», произошедшего вчера в селе Ольховое Уфимского района.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, по предварительной информации, в результате возгорания пострадали трое работников кафе. Двое были госпитализированы, одной женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.
«Надзорное ведомство выясняет все обстоятельства случившегося и даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будет принято решение о прокурорском реагировании»,— заявили в ведомстве.