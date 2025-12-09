В Башкирии с начала года выявили 988 нарушений природоохранного законодательства

По данным министерства природопользования и экологии Башкирии, с начала года в республике выявлено 988 нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, установлено 1,83 тыс. признаков возможного нарушения. Специалисты министерства участвовали в качестве экспертов при проведении проверок прокуратурой и другими контролирующими органами, в ходе которых зафиксировано 461 нарушение.

По данным на 3 декабря инспекторами минэкологии проведено около 3 тыс. контрольно-надзорных мероприятия, включая 2,1 тыс. проверки в рамках регионального государственного экологического надзора, 733 — государственного геологического надзора и 67 — регионального государственного надзора в области охраны и использования ООПТ республиканского значения.

Сотрудники министерства оформили 725 постановлений по делам об административных правонарушениях. Из них 202 постановления предусматривают административные штрафы на общую сумму 2,8 млн руб., а 523 — предупреждения. В целях предотвращения нарушений природоохранного законодательства также объявлено 1,8 тыс. предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Олег Вахитов