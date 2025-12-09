В нацпарке «Башкирия» обнаружили новую пещеру

Спелеологи из Оренбурга и Башкирии начали исследования новой пещеры в Кутукском урочище национального парка «Башкирия», получившей название Логово Арагога. Первая экспедиция показала, что это может быть крупная подземная система, сообщает пресс-служба нацпарка.

Внимание специалистов к возможному входу в пещеру было привлечено два года назад во время изучения ручьев, стекающих с хребта Кибиз. Тогда исследователи смогли пройти лишь до узкого участка.

Осенью этого года группа спелеологов смогла продвинуться дальше, исследовав два уступа. Дальнейший путь преградил 15-метровый колодец, потребовавший навески оборудования. Позднее был найден обходной путь, позволивший продвинуться до нового 10-метрового колодца с небольшим водопадом.

Работы осложнял высокий уровень воды во входном участке пещеры. Осенью здесь наблюдается устойчивый поток, поэтому часть исследований проводилась в гидрокостюмах. Предварительные замеры показали длину пещеры около 150 м и глубину до 60 м, однако специалисты предполагают, что система значительно крупнее.

Олег Вахитов