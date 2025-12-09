На Камчатке вынесли приговор организаторам похода, где в лавине погибли два гида

Елизовский районный суд Камчатского края вынес приговор по делу о гибели двух участников учебного похода для гидов-проводников в марте 2024 года, сообщили «Ъ» в краевой прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.

83-летнего руководителя турклуба Константина Лангбурда суд приговорил к трем годам условно, а 34-летнего руководителя группы Алексея Чепуштанова — к трем годам колонии. Их признали виновными в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Обоим запрещено работать в туризме 2,5 года. Кроме того, были удовлетворены иски о компенсации морального вреда, добавили в ведомстве.

18 марта на перевале Красноармейский в природном парке «Налычево» снежная лавина накрыла группу из 11 человек. Девять участников выбрались самостоятельно, но 19-летний Глеб Пылёв и 44-летняя Татьяна Некрасова погибли. Следствие установило, что причиной стала ненадлежащая оценка опасности маршрута при неблагоприятной погоде. Подсудимые вину не признали, назвав произошедшее несчастным случаем.

Гузель Латыпова