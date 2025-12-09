Суд ООН согласился рассмотреть встречные иски России против Украины

Международный суд ООН признал встречные требования России против Украины допустимыми и включил их в производство. Соответствующее решение было принято большинством голосов (11 против 4).

Суд подтвердил, что российские иски напрямую связаны с предметом первоначального заявления Украины и подпадают под его юрисдикцию. Это значит, что суд приступит к рассмотрению аргументов Москвы по Конвенции о геноциде.

Также утверждены процессуальные сроки: Украина должна представить ответ на российские требования к 7 декабря 2026 года, а Россия может направить возражения до 7 декабря 2027 года. 5 декабря МИД РФ заявил, что суд отклонил все возражения Украины и готов дать правовую оценку действиям киевских властей.

Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН 26 февраля 2022 года. Разбирательство касается Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.