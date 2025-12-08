Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2026 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2026 году. Документ, опубликованный на официальном сайте правовых актов, вступил в силу 8 декабря.

Согласно указу, сборы будут проводиться в Вооруженных силах, войсках Национальной гвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ. Правительству и региональным властям поручены вопросы организации.

Ежегодные военные сборы — плановое мероприятие для подготовки резервистов. После подписания указа Генштаб направит в военкоматы директиву, на основании которой будет начата рассылка повесток военнообязанным.