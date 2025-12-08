Почти треть жителей Дона использует искусственный интеллект для личных целей

Ростовская область вошла в России в топ-10 регионов по активному использованию нейросетей. Об этом сообщила пресс-служба МТС со ссылкой на данные Центр аналитики и исследований компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исследование, в частности, показало, что 30% жителей Дона использует ИИ-технологии для личных целей. К тройке поводов, из-за которых люди пользуются нейросетью, относятся умный поиск ответов (25%), создание текстов (19%), консультация или беседа на интересующие темы (10%).

Согласно данным Центра аналитики и исследований МТС AdTech, 54% ростовчан решают с помощью нейросетей рабочие задачи. «На работе сотрудники чаще всего доверяют ИИ написание текстов – 25%, систематизацию и проверку данных – 14%, умный поиск информации – 11%», – пояснили в компании.

Здесь добавили, что в среднем пользователи нейросетей тратят пять минут на работу с текстом от ИИ, а на создание изображений уходит больше времени – около 13 минут. Наиболее популярными сервисами в России, в том числе в Ростовской области, стали Алиса AI, ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Perplexity и «Шедеврум».

Ефим Мартов