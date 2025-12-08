Силы ПВО сбили 11 БПЛА над Россией за шесть часов

С 17:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 11 БПЛА над российским регионами, сообщили в Минобороны. По информации ведомства, пять дронов было уничтожено над Ростовской областью, а также по два — над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.

Как сообщил губернатор Белгородской области, вечером 8 декабря атаке беспилотников подверглись муниципалитетов области. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Брянской области в результате атаки нет пострадавших и разрушений. Главы Ростовской и Волгоградской областей еще не прокомментировали налет.