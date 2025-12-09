Мэр Ярославля попросил прощения у бизнеса за неудобства при благоустройстве

Мэр Ярославля Артем Молчанов извинился перед предпринимателями и попросил у них набраться терпения на период создания пешеходного центра. Об этом он сказал в ходе прямой линии на телеканале «ЯПервый», отвечая на поступивший вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство Депутатской улицы

Фото: Правительство Ярославской области Благоустройство Депутатской улицы

Фото: Правительство Ярославской области

Сейчас в Ярославле благоустройство в рамках создания пешеходного центра ведется на улицах Максимова и Депутатской. Участки этих улиц перекрыты для движения транспорта, там уже ведутся работы, что создает неудобства для расположенных на этих улицах кафе и ресторанов.

«Любой ремонт приводит к определенным неудобствам, за это мы приносим свои извинения. Пытаемся делать как можно быстрее те мероприятия, которые предусмотрены проектами. Мы не только действуем быстро, но в том числе и качественно»,— сказал мэр.

Он добавил, что работы ведутся поэтапно, а не разом на всех планируемых участках, чтобы избежать транспортного и пешеходного коллапса, а также обеспечить работу предприятий.

«Многие предприниматели, работающие на этих улицах, прекрасно понимают, что создание здесь пешеходного центра, наоборот, в последующем приведет к улучшению ситуации, к выгоде. Если возникают сложности, мы всегда можем обсудить меры поддержки для наименьшего испытания вот этих неудобств»,— подчеркнул Артем Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что заказчиком работ по созданию пешеходного центра выступает ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», подрядчиком — АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб.

В контракт входят строительно-монтажные работы на улице Кирова и Депутатском переулке, улицах Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского. Все работы подрядчик должен закончить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова