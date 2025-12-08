В Екатеринбурге задержали главу благотворительной организации «Чистое сердце»

В Екатеринбурге задержан глава благотворительной организации «Чистое сердце», бизнесмен Михаил Арзамасцев, известный под прозвищем «Форд», сообщил портал Ura.ru. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По данным Telegram-канала «112», в 2018 году он учредил автономную некоммерческую организацию (АНО) «Чистое сердце», формально занимавшуюся помощью бездомным. Однако под прикрытием благотворительности его организация якобы осуществляла отмывание денежных средств через фиктивные договоры подряда с крупными строительными компаниями Свердловской области. Одновременно с этим бизнесмен переоформлял на себя имущество и недвижимость своих социально незащищенных работников, а после продавал и присваивал деньги себе. «Суть схемы: сотрудники АНО находили людей в трудной ситуации, нанимали на работу, а затем обирали до нитки»,— говорится в сообщении канала.

В ходе обысков у подозреваемого были изъяты более 10 млн руб., также у него были обнаружены автомобили и элитная недвижимость. Арзамасцев не смог предоставить объяснения происхождению этих активов.

Полина Бабинцева