В Ульяновске следователи выясняют обстоятельства нападения собаки на девочку

Следственным управлением СКР по Ульяновской области организована доследственная проверка по факту нападения собаки на маленькую девочку, сообщило ведомство в понедельник вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным СУ СКР, информация о нападении собаки была получена следователями из соцсетей. Происшествие произошло вечером 8 декабря во дворе одного из домов на ул. Генерала Кашубы в Заволжском районе Ульяновска. На видео, размещенном в одном из местных Telegram-каналов, видно, как во дворе дома, на детской площадке большая собака догоняет девочку, хватает зубами ее за руку, валит девочку на землю и начинает кусать ее и рвать на ней курточку, таская упавшего ребенка по площадке. Вторая девочка, шедшая рядом, в испуге забралась на горку. Собака опустила девочку и убежала только когда на крики девочек выбежали к детской площадке взрослые.

Девочку с телесными повреждениями госпитализировали, уточняют в СУ СКР. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют, кому принадлежит животное.

Андрей Васильев, Ульяновск