Собянин предложил ужесточить требования к подрядчикам для соцобъектов

Мэр Москвы, председатель комиссии Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил сделать более жесткими требования к подрядчикам для их допуска к строительству соцобъектов. Он отметил, что многие контракты срываются по вине недобросовестных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Потому что достаточно много, и по результатам Счетной палаты, и по аналитике Минстроя, очень много срывов контрактов по вине недобросовестных подрядчиков. Предлагаем ввести более жесткие требования допуска к таким контрактам»,— сказал господин Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, необходимо смотреть не только на опыт организаций, но и на наличие у них ресурсов — средств, квалификационных кадров, техники и технологий.

Сергей Собянин сообщил, что за 2025 год в регионах должны были построить около 3 тыс. новых социальных объектов. К ним относятся школы, больницы, детские сады, поликлиники, дома культуры, библиотеки, магазины и так далее. При таких темпах строительства, отметил господин Собянин, любые задержки являются критическими.