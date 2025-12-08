Путин продлил запрет резидентам РФ покупать доли в иностранном бизнесе

Президент России Владимир Путин продлил запрет для резидентов РФ покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Банка России. Согласно опубликованному указу, такое ограничение будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Ограничение Владимир Путин ввел в марте 2022 года. Указ «О дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования» постановляет, что резидентам РФ необходимо разрешение от ЦБ для покупки долей, вкладов, паев в имуществе компаний-резидентов других стран. Документ наделяет расширенными полномочиями правительственную комиссию, контролирующую иностранные инвестиции в российские компании.

В марте 2024 года в ЦБ уточнили, что резиденты России могут не обращаться к регулятору за индивидуальными разрешениями, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 15 млн руб. Согласование с Банком России также не требуется, если операция осуществляется в рублях либо в валюте дружественных государств.