Путин обновил состав Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Документ опубликовали на сайте правовых актов.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В обновленный состав Совета вошли:
- председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова;
- советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко;
- председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков;
- ректор МПГУ Алексей Лубков.
Из Совета исключены:
- председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов;
- заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора;
- директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов;
- председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс.
Также из СПЧ посмертно исключили исполнительного директора информагентства «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского. СПЧ при президенте России — консультативный орган. У него правоприменительных полномочий.