Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин обновил состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В обновленный состав Совета вошли:

  • председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова;
  • советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко;
  • председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков;
  • ректор МПГУ Алексей Лубков.

Из Совета исключены:

  • председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов;
  • заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора;
  • директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов;
  • председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс.

Также из СПЧ посмертно исключили исполнительного директора информагентства «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского. СПЧ при президенте России — консультативный орган. У него правоприменительных полномочий.

Новости компаний Все