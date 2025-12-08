Путин обновил состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В обновленный состав Совета вошли:

председатель совета благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова;

советник председателя правления Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко;

председатель движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков;

ректор МПГУ Алексей Лубков.

Из Совета исключены:

председатель правления «Союза писателей России» Николай Иванов;

заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора;

директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов;

председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс.

Также из СПЧ посмертно исключили исполнительного директора информагентства «Россия Сегодня» Кирилла Вышинского. СПЧ при президенте России — консультативный орган. У него правоприменительных полномочий.