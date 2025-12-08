Банкиры расквартировались

В преддверии изменений правил предоставления льготной ипотеки с 1 февраля 2026 года и ожидании снижения ключевой ставки ЦБ в Нижегородской области растет число сделок с недвижимостью, отмечают эксперты. По итогам 2025 года продажи квартир вырастут на треть, в основном на вторичном рынке, где подавляющее число сделок совершается за наличный расчет, отмечают банкиры и риелторы. Похожую динамику они ожидают в следующем году с учетом роста количества цепочек сделок и неипотечных программ: их уже активизировали кредитные организации. Дополнительно банки смогут заработать на рефинансировании кредитов с высокими процентами, однако новостройки подорожают, полагают участники рынка.

Рынок жилья в Нижегородской области ждет снижения ключевой ставки ЦБ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2025 году число сделок с недвижимостью в Нижегородской области увеличится на треть, подсчитали члены профильного комитета областной Торгово-промышленной палаты. Основными стимулами для покупки и продажи квартир они назвали ожидания снижения ключевой ставки ЦБ и изменения правил предоставления льготной ипотеки с февраля 2026 года, когда на семью можно будет оформить единственный льготный кредит. По данным сервиса покупки и продажи недвижимости «Домклик», число ипотечных сделок в ноябре 2025 года в Нижнем Новгороде превысило тысячу — вдвое больше прошлогоднего числа.

На новостройки пришлось 58% продаж с ипотекой против 40% в ноябре 2024 года, однако две-три четверти заявок на ипотеку пришлись на вторичный рынок.

Медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 137,9 тыс. руб., в новостройках — 195,5 тыс., говорится в материалах «Домклик».

В Нижегородской области продолжает сжиматься доля строящегося жилья эконом-класса, говорится в сентябрьском исследовании IDEM-консалтинг. За пять лет объем сделок в этом сегменте сократился с 38% до 13%, сейчас на жилье комфорт-класса приходится 70% рынка. Нижний Новгород остается привлекательным для федеральных застройщиков из-за стабильного роста цен, который держится благодаря небольшому объему ввода жилья. «В такой ситуации снижение стоимости квартир возможно только при увеличении темпов строительства», — отмечал руководитель отдела стратегического консалтинга IDEM Денис Зыков.

Много сделок на вторичном рынке совершается за наличный расчет, сообщила начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов «Домклик» Юлия Чапрак. «Во втором полугодии рынок показывал рост от месяца к месяцу, по итогам декабря ожидаем роста на 30%. Сегодня наблюдается много сделок за наличные: на рынке много наличных денег»,— подчеркнула госпожа Чапрак. В 2026 году рынок вторичного жилья будет расти за счет отложенного спроса, который уже начинает реализовываться. «Вторичный рынок растет не только за счет первички и семейной ипотеки, но и в целом. Ставка 19% для многих считается нормальной»,— добавила Юлия Чапрак. Увеличилось число цепочек сделок с участием застройщиков, а число объектов недвижимости в них выросло, отметила куратор направления аккредитивов Волго-Вятского банка Сбербанка Марина Щурова.

Из-за роста числа наличных расчетов банки запустили программы неипотечных сделок, рассказала начальник отдела ипотечных продаж филиала Газпромбанка Юлия Кочеткова. Сегодня банки зарабатывают на аккредитивах и выдают кредиты под залог недвижимости со сниженными ставками, уточнила госпожа Кочеткова. Управляющий директор отдела развития розничного бизнеса нижегородского офиса ВТБ Алексей Тюхов прогнозирует, что неипотечные сделки в 2026 году выйдут на первый план, а объемы ипотечных займов вырастут на 35%.

«В 2026 году одним из наиболее востребованных продуктов будет рефинансирование кредитов, оформленных под высокие ставки. Ключевая ставка будет падать, снизится и ставка по рефинансированию ипотечных кредитов»,— прогнозирует господин Тюхов.

Сделки на нижегородском рынке недвижимости сейчас идут «очень активно», напомнил коммерческий директор агентства недвижимости «Золотой ключик» Игорь Евстафьев: «Цены на вторичном рынке снижаются, особенно на дорогие квартиры». Однако из-за распространения мошеннических схем с возвратом квартир через суд, в результате которых покупатель остается с ипотекой и без жилья, необходимо титульное страхование, предупредил господин Евстафьев. Агент Вера Родионова предположила, что число сделок на вторичном рынке увеличится благодаря программам банков-партеров со сниженными ставками.

Сегодня банкиры отмечают тенденцию к снижению процентных ставок и росту объема выдачи ипотеки на вторичном рынке, сообщила представитель Совкомбанка Елизавета Лебедева. Несмотря на снижение компенсаций государства банкам первичный рынок также будет активен, хотя цены могут подрасти, предположила госпожа Лебедева. Глава филиала банка «Центр-инвест» в Нижнем Новгороде Оксана Рубашкина напомнила, что в преддверии снижения ключевой ставки ЦБ банки активизировали борьбу за клиентов. «В 2026 году продолжится развитие аккредитивов и онлайн-сделок, рынок недвижимости будет расти и развиваться»,— заключила госпожа Рубашкина.

Владимир Зубарев