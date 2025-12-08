В Тюмени арестовали двух подозреваемых в убийстве перекупщика машин

Ленинский районный суд Тюмени арестовал до 3 февраля 2026 года 23-летних Максима Киприна и Олега Ильиных, обвиняемых в убийстве перекупщика автомобилей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Им предъявлены обвинения в убийстве (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

«Обвиняемый Ильиных в судебном заседании просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемый Киприн согласился с решением суда об избрании меры пресечения в виде ареста»,— говорится в сообщении пресс-службы судов.

По данным следствия, двое ранее судимых жителей Тюмени и Заводоуковска (Тюменская область) нашли объявление о продаже автомобиля Kia Optima и связались с владельцем. Они договорились о встрече с целью покупки машины в ночь на 4 декабря, объяснив это тем, что являются приезжими из другого города и прибыли специально для покупки машины. В ходе осмотра автомобиля обвиняемые нанесли мужчине несколько ножевых ранений, от которых он скончался на месте. После совершения преступления они переместили тело потерпевшего в другой автомобиль и сожгли. С места происшествия обвиняемые скрылись на автомобиле продавца.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, фигуранты попытались избавиться от автомобиля в Екатеринбурге и разместили объявление о продаже машины в городских сообществах. Один из подозреваемых был задержан в Екатеринбурге при попытке продажи угнанного автомобиля, второй — в Тюмени, где скрывался в квартире знакомой.

По данным портала 72.ru, погибший работал автомехаником в одном из дилерских центров и занимался перепродажей автомобилей.

Полина Бабинцева