Глава Саракташского района Оренбуржья ушел в отставку

Глава Саракташского района Максим Кабанов досрочно покинул свой пост. Об этом сообщил в своем Telegram- канале исполняющий обязанности вице-губернатора — зампреда правительства Оренбургской области по внутренней политике — министр региональной политики региона Юрий Мироненко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Совет депутатов района принял заявление об отставке чиновника. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета назначен будет новый руководитель, которого в ближайшее время определит губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Причины отставки главы района не уточняются.

Андрей Сазонов