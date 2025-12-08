В Ленобласти пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Около 18:30 8 декабря на дороге регионального значения 41К-023 в деревне Волковицы Ломоносовского района Ленобласти рейсовый автобус, следовавший по маршруту Кингисепп — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в региональном ГУ МЧС.

На место ДТП прибыла дежурная смена 134-й пожарно-спасательной части.

Региональная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

