Собянин предложил ввести институт регионального оператора для застройки

Мэр Москвы, председатель комиссии Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин предложил создать в регионах единого оператора для комплексного развития территорий и решения проблем с инженерными сетями.

Сейчас каждый девелопер самостоятельно подключается к коммуникациям. «Предлагаем создать институт регионального оператора, который бы урегулировал эти вопросы и сделал комплексное развитие территории действительно комплексным», — сказал господин Собянин на совете по нацпроектам (цитата по «РИА Новости»).

«Каждый застройщик тянет к себе трубу, каждый застройщик считает диаметр трубы, в результате мы иногда к одному району прокладываем 2-3 трубы разных диаметров, в разные сроки и с разными мощностями» — пояснил господин Собянин. Новый институт должен унифицировать процесс технологического присоединения, повысив эффективность застройки.